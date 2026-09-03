Замкомандира РДК* Каплунов** обвинил главу СБУ Поклада в похищении и пытках

Заместитель командира террористической организации РДК* Степан Каплунов** обвинил главу СБУ Александра Поклада в организации своего похищения и пытках для получения показаний. Об этом сообщает издание «Страна».

По словам Каплунова**, сотрудники спецслужбы похитили его 23 августа. Первые трое суток, утверждает он, с ним лично работал генерал Поклад, применяя физическое и психологическое давление.

Каплунов** заявил, что таким образом его пытались заставить дать показания против замкомандира спецподразделения ГУР с позывным Тимур и главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова**. По его версии, целью было связать их с якобы работой на Россию.

«Я, Каплунов** Степан Григорьевич, был бандитски похищен сотрудниками СБУ 23 августа», — заявил замкомандира РДК*.

Также он опубликовал видео, на котором, как утверждает Каплунов**, сотрудники СБУ пытались проникнуть в его жилище и подбросить неизвестные предметы. По его словам, силовики заходили с большими спортивными сумками.

Сотрудники СБУ, как утверждает Каплунов**, пытались проникнуть в его жилище и подкинуть неизвестные вещи. Видео © «Страна.ua»

Напомним, 2 сентября в Киеве произошла перестрелка между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, эпицентром которой стала ситуация вокруг заместителя командира РДК* Каплунова**. Конфликт возник на фоне его задержания СБУ, которое он и его адвокат называют похищением, и последующего обыска в его квартире, где сотрудники ГУР пытались помешать проведению следственных действий, что привело к вооружённому столкновению с применением автоматического оружия. Согласно имеющейся информации, в результате перестрелки со стороны ГУР пострадали три человека, один из них, по данным источников, находится в тяжёлом состоянии. В свою очередь, СБУ заявила, что Каплунов** якобы работал на Россию. Сам он отрицает эти обвинения, утверждая, что признательные показания были даны под психологическим давлением после десяти дней содержания в «тайной тюрьме».

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