Заморозки и переувлажнение погубили посевы: В Татарстане объявили ЧС

В Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации для сельхозпроизводителей из-за гибели посевов. Распоряжение подписал 1 октября раис республики Рустам Минниханов.

Режим ЧС регионального уровня действует в 41 из 43 муниципальных районов. Причиной стало сочетание нескольких опасных природных явлений — выпревания растений, заморозков и переувлажнения почвы, которые привели к повреждению и гибели сельскохозяйственных культур.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Татарстана вместе с главами пострадавших районов поручено в течение пяти дней разработать меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

При этом погода продолжает испытывать аграриев. По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, со 2 по 5 октября в республику поступит холодный арктический воздух. Ожидаются дождь с мокрым снегом, сильный ветер и новые заморозки.

В ночь на 3 и 4 октября температура местами опустится до -3 градусов, а 5 октября — до -5. На отдельных участках дорог также возможна гололедица.

Похожая ситуация недавно сложилась на Среднем Урале. В сентябре Life.ru сообщал, что в Свердловской области ввели региональный режим ЧС в 37 муниципалитетах из-за переувлажнения сельхозземель. Избыток влаги осложнил полевые работы и привёл к потерям урожая, а особый режим позволил аграриям претендовать на страховые выплаты.