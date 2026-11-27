«Заноза в глазу НАТО»: Военный эксперт заподозрил Сырского в подготовке провокаций
Военэксперт Колесник связал визит Сырского в Норвегию с провокациями на Балтике
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Поездка бывшего главкома ВСУ Александра Сырского на границу Норвегии и России может быть связана с намерением Киева распространить конфликт на Северное и Балтийское моря, заявил военный эксперт Андрей Колесник. По его словам, особый интерес для НАТО представляют районы, где базируется российский флот.
«Вот этот северный регион на самом деле является одной большой занозой в глазу стран НАТО, это для них самые опасные территории», — отметил собеседник «Газеты.ru».
Говоря о риске расширения конфликта, бывший депутат Госдумы напомнил о нападениях на российские суда в Балтийском море и участившихся провокациях в районе Калининграда.
Напомним, ранее Александр Сырский посетил границу Норвегии с РФ с тайной миссией. Они вместе с норвежским генералом Эйриком Кристофферсеном посетил изучили территорию вдоль 198-километровой сухопутной границы с Россией.