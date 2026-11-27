Поездка бывшего главкома ВСУ Александра Сырского на границу Норвегии и России может быть связана с намерением Киева распространить конфликт на Северное и Балтийское моря, заявил военный эксперт Андрей Колесник. По его словам, особый интерес для НАТО представляют районы, где базируется российский флот.

«Вот этот северный регион на самом деле является одной большой занозой в глазу стран НАТО, это для них самые опасные территории», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Говоря о риске расширения конфликта, бывший депутат Госдумы напомнил о нападениях на российские суда в Балтийском море и участившихся провокациях в районе Калининграда.