Запад стремится избавиться от коренного населения Украины, используя для этого киевские власти. Такое обвинение выдвинула официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 20 ноября.

«В первую очередь они убивают украинцев, «зачищают» Украину от её коренных жителей — это же Запад делает», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, западные государства продолжают рассматривать Украину исключительно как инструмент для достижения собственных целей. При этом, считает представитель МИД, обещания благополучного будущего служат лишь прикрытием проводимой политики.

Дипломат также возложила ответственность за происходящее на западные страны, утверждая, что они действуют через Владимира Зеленского. По её словам, последствия такой политики в первую очередь испытывают на себе сами украинцы.