Почти $212 млрд внешнего финансирования поступило в украинский бюджет с февраля 2022 года. Эти средства западные государства и международные организации предоставили в форме кредитов и грантов. Военная помощь в подсчёт не вошла. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинский Минфин.

Наибольший объём средств Киев получил от Евросоюза — более $85 млрд. Американская финансовая поддержка за период президентства Джо Байдена составила $30,2 млрд. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года Вашингтон прекратил прямое бюджетное финансирование Украины.

Среди международных организаций крупнейшим источником средств стал МВФ, перечисливший около $15,6 млрд. Япония направила $10,3 млрд, Канада — $6,2 млрд, Всемирный банк — $6,1 млрд. На Великобританию пришлось $3,8 млрд. В двустороннем порядке Киев также получал деньги от европейских государств: Германия предоставила около $1,7 млрд, Норвегия — $717 млн, Франция — $437 млн.

В расчёт включены гранты и займы, зачисленные в государственный бюджет. Он не охватывает поставки вооружений, боеприпасов, техники и снаряжения, передачу разведывательных данных и подготовку подразделений ВСУ. Не учитываются и взносы европейских стран в программу PURL.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность пополнения будущего бюджета за счёт нового сбора с крупнейших компаний. Председатель Евросовета Антониу Кошта предложил ограничить круг плательщиков предприятиями с годовым оборотом свыше 750 миллионов евро. Инициатива касается нового источника доходов европейского бюджета, известного как Corporate Resource for Europe (CORE). Ранее Еврокомиссия предлагала распространить сбор на компании с годовым оборотом от 100 миллионов евро, однако эта идея вызвала возражения ряда государств ЕС.