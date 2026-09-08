Россия после завершения СВО может обладать значительно более мощным военным потенциалом, чем в 2022 году. К такому выводу пришли эксперты британского Объединённого королевского института оборонных исследований (RUSI).

В аналитическом докладе отмечается, что за время конфликта российские силы существенно нарастили возможности применения высокоточных средств поражения — по количеству, качеству, масштабу и степени интеграции.

Авторы исследования также указали на сочетание артиллерии с беспилотниками, разведывательно-ударными комплексами и планирующими боеприпасами. По оценке экспертов, это позволило сформировать эшелонированную систему нанесения ударов.

«Если этот опыт удастся сохранить после окончания войны, весьма вероятно, что в будущие конфликты Россия вступит с гораздо более сильных позиций, чем в 2022 году», — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что политические силы, выступающие за более прагматичный подход к отношениям с Россией, укрепляют позиции в Германии, Франции и Италии. В Германии на фоне успеха «Альтернативы для Германии» говорят о серьёзных изменениях в партийной системе, во Франции Жордан Барделла призывает пересмотреть поддержку Украины, а в Италии популярность набирает Роберто Ванначчи, выступающий за прекращение поставок Киеву и восстановление диалога с Москвой.