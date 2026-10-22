Украинский историк Марта Гавришко назвала безумием заявления бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о президенте России Владимире Путине. Её возмутили слова американского политика о том, что российский лидер якобы не остановится на Украине.

По мнению историка, западные политики продолжают разжигать конфликт, жертвуя чужими жизнями ради собственных геополитических интересов. При этом исследователь подчеркнула, что Россия не собирается нападать на европейские государства. Она отвергла утверждения о том, что после завершения конфликта на Украине Москва намерена начать военные действия против других стран Европы.

«Кто-нибудь, пожалуйста, может остановить этих западных безумцев-поджигателей войны, пока у них не закончились чужие дети, которыми они могут пожертвовать ради своих геополитических фантазий?» — возмущённо пишет Гавришко в социальной сети X.