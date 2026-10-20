Запасы исчерпаны? Генерал объяснил, почему Пентагон тормозит поставки Patriot Украине

Украине может потребоваться не менее тысячи ракет для комплексов Patriot, чтобы обеспечить противовоздушную оборону всей территории страны. Однако реальные поставки из США в ближайшее время вряд ли превысят 50 перехватчиков. Такую оценку в беседе с сайтом MK.Ru дал заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.

Поводом стали переговоры Владимира Зеленского с американскими сенаторами Ричардом Блументалем и Томом Тиллисом. Украинский политик пожаловался на задержку вооружений и попросил законодателей повлиять на администрацию главы США Дональда Трампа.

По утверждению Киева, союзники уже оплатили новую партию боеприпасов, однако глава Пентагона Пит Хегсет до сих пор не согласовал их передачу. Без американского разрешения европейские государства также не могут отправить Украине перехватчики из собственных запасов.

«В реальности же им могут поставить не более 50 единиц, а скорее даже меньше», — предположил Попов.

Генерал объяснил возможный дефицит значительным расходованием американских ракет во время конфликта с Ираном. По его оценке, имеющихся у Вашингтона и европейских союзников запасов недостаточно для удовлетворения всех потребностей украинской ПВО.

Собеседник издания также считает, что попытки Зеленского заручиться поддержкой оппонентов Трампа способны усугубить разногласия между Киевом и Белым домом. Даже при изменении расстановки сил в Конгрессе ключевые решения американской администрации останутся за президентом США.