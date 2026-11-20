Украинские истребители F-16 расходуют тысячи снарядов при перехвате российских беспилотников, создавая нагрузку на запасы боеприпасов НАТО. О проблеме пишет американское издание Military Watch Magazine.

По словам Владимира Зеленского, Украине требуется около 800 тысяч 20-миллиметровых снарядов для обеспечения работы F-16 в течение полугода. Однако журналисты подсчитали, что при заявленной Киевом потребности в пять-шесть тысяч боеприпасов ежедневно за 180 дней потребуется от 900 тысяч до 1,08 миллиона снарядов. Таким образом, запаса в 800 тысяч хватит лишь на 133–160 дней.

Ещё 4 октября Зеленский утверждал, что украинские F-16 сбивают около 50–55% российских реактивных беспилотников, иногда достигая показателя 60%. Однако самостоятельно подтвердить эти цифры издание не смогло. По оценке авторов, высокая скорость таких дронов затрудняет их перехват наземными средствами ПВО и более медленными аппаратами, поэтому возрастает роль истребительной авиации.

Для восполнения запасов Киев обращается к европейским союзникам. В октябре Дания передала более 50 тысяч снарядов, а в ноябре Зеленский сообщил о договорённости с Копенгагеном по обеспечению потребности в 800 тысяч боеприпасов. Дополнительные поставки он также обсуждал с Польшей и Францией.

Нехватка вооружения уже осложняла работу украинских F-16. По данным Reuters, в конце 2025 года истребители более трёх недель испытывали дефицит ракет AIM-9, из-за чего пилотам приходилось преимущественно действовать днём и чаще использовать бортовые пушки. Хотя пушечные снаряды значительно дешевле ракет, их массовый расход ставит под вопрос способность НАТО поддерживать длительные боевые действия без истощения запасов. При этом Украина по-прежнему зависит от импорта порохов и других материалов для производства боеприпасов.