Заплатите и молчите: Седокова взвинтила новогодний ценник и выставила организаторам дерзкие условия
Седокова повысила цену 40-минутного выступления на корпоративе до 1,7 млн рублей
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Певица Анна Седокова повысила стоимость выступлений на новогодних корпоративах на 200 тысяч рублей. Теперь за 40 минут на сцене бывшая солистка группы «ВИА Гра» просит 1,7 миллиона рублей. При этом организаторам придётся дополнительно потратиться на транспорт, проживание и выполнение необычных требований артистки. Подробности райдера раскрыл SHOT.
По информации Telegram-канала, Седокова готова выступать не только в России, но и за рубежом. Однако все расходы на перелёты, оформление необходимых виз и трансфер ложатся на заказчика. Певица и её концертный директор путешествуют исключительно бизнес-классом.
Особые требования предъявляются к автомобилю. Артистка предпочитает представительские седаны Mercedes-Benz S-класса или BMW 7 Long. При этом за рулём должен находиться молчаливый водитель, который не станет отвлекать певицу разговорами. Дополнительно организаторам необходимо предусмотреть 20 тысяч рублей на трансфер из аэропорта.
Суточные расходы также оплачивает принимающая сторона. Самой Седоковой полагается 15 тысяч рублей в день, а каждому музыканту — по семь тысяч.
Не менее подробным оказался бытовой райдер. На концертной площадке должны оборудовать две светлые гримёрки с охраной. В помещениях необходимо заранее разместить шампанское Moët, бутылку коньяка Hennessy и десять банок энергетика Red Bull.
Для музыкантов предусмотрено отдельное угощение. Команда предпочитает три пиццы — пепперони, «Четыре сыра» и с курицей. Дополнительно организаторы должны предоставить шесть бутылок немецкого пива Spaten.
Несмотря на повышение расценок, свободные даты для новогодних выступлений у Седоковой пока остаются.
Стоимость выступлений артистки растёт уже не первый год. Как писал Life.ru, в январе 2025 года Седокова повысила гонорар за 40-минутный корпоратив до 1,5 миллиона рублей. Тогда промоутер Сергей Лавров рассказывал, что прежде певицу можно было пригласить примерно за 700 тысяч рублей. Помимо самого выступления организаторы должны были обеспечить артистке круглосуточную охрану, элитные алкогольные напитки, визажиста и парикмахера. За невыполнение отдельных требований предусматривался штраф в размере 150 тысяч рублей. К концертной деятельности Седокова начала возвращаться в начале 2025 года после перерыва, связанного со смертью бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы.