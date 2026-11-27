В Рыбной ассоциации выразили недоумение по поводу предложения Минфина повысить до 35% пошлины на морепродукты из недружественных стран, поскольку большинство таких поставок запретили ещё в 2014 году. На эту особенность обратил внимание вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин в беседе с изданием «Подъём».

«То есть в России запрещён импорт продукции [из недружественных стран], ну соответственно и нечего облагать повышенными налогами. Видимо, скорее всего, это попало в общие кучи мер и будет почищено», — предположил специалист.

Фомин напомнил, что ограничения на ввоз рыбы и морепродуктов действуют уже 12 лет. Они охватывают большинство товарных категорий из США, Канады и Евросоюза, хотя отдельные исключения сохраняются. Эксперт не исключил, что инициатива Минфина касается именно таких товаров, однако без конкретного перечня продукции оценить её последствия затруднительно. Позднее министр финансов Антон Силуанов разъяснил, что повышение пошлин затронет деликатесы, которые по-прежнему разрешено поставлять в Россию.

«А те, которые ещё завозятся, мы обложим пошлиной», — заявил глава ведомства. Подготовленный проект постановления сейчас проходит межведомственное согласование.

За годы действия продовольственных ограничений российский рынок успел переориентироваться на других поставщиков, отметил Фомин. Красную рыбу теперь преимущественно закупают в Чили и Турции, а дорадо и сибас поступают из Турции. Основными поставщиками креветок стали Таиланд, Вьетнам, Индия и Китай. Последний также участвует в поставках другой рыбной продукции, в том числе через реэкспорт.

При этом доля импортной рыбы в российском потреблении, по оценке специалиста, относительно невелика. Зарубежные закупки прежде всего позволяют восполнять недостаток отдельных видов продукции. Например, вместо северных диких креветок из Европы и Канады на прилавках теперь чаще встречаются выращенные в аквакультуре азиатские креветки.

Изменения затронули и более привычную покупателям рыбу. По словам Фомина, скумбрии на рынке стало меньше, что отразилось на её стоимости и заставило импортёров перестраивать маршруты поставок. С сельдью ситуация складывается благоприятнее благодаря хорошим отечественным уловам.

«Природа нас балует, сейчас хорошие уловы, поэтому своей хватает», — заключил эксперт, объясняя ситуацию с сельдью.