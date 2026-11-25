Участницы реалити-шоу «Беременна в 16», которое теперь выходит под названием «Мама в 16», разошлись во мнениях о возможном закрытии проекта. Одни считают, что передача помогает девушкам заявить о себе и поднимает важные социальные проблемы, другие опасаются, что стремление к телевизионной известности может подтолкнуть подростков к ранней беременности. Своими историями и мнениями героини реалити поделились с Life.ru.

Софья Валуйская из Коломны, героиня пятого выпуска второго сезона «Беременна в 16», после участия в шоу столкнулась не только с популярностью, но и с травлей. Хейтеры нападали не только на неё, но и на её ребёнка. Несмотря на это, девушка не поддерживает запрет подобных передач. По её мнению, телевидение не создаёт проблему ранней беременности, а лишь отражает то, что уже существует в обществе.

Для Киры Рычиной из Ижевска, героини пятого выпуска шестого сезона «Мама в 16», участие в шоу стало возможностью развивать блог. Девушка не жалеет о съёмках и не поддерживает закрытие проекта. По её словам, реалити помогло ей не только заявить о себе, но и справиться с застенчивостью.

Дарья Шелученкова из Москвы, героиня третьего выпуска шестого сезона, оценивает своё участие в программе гораздо критичнее. По её словам, съёмки принесли ей известность, однако телевизионная версия событий не всегда отражала реальность.

Особенно Дарью беспокоит влияние подобных историй на подростков. Она опасается, что возможность прославиться благодаря телевидению может подтолкнуть некоторых девушек к ранней беременности. Кроме того, Шелученкова выступает за строгие возрастные ограничения, считая, что сцены драк и семейных конфликтов не должны видеть маленькие дети.