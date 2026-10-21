Запреты не пугают: Китайский производитель вейпов рассказал, как собирается продолжать поставки

Китайские производители электронных сигарет готовы продолжать поставки своей продукции даже на фоне ужесточения ограничений. Представитель фабрики в Дунгуане назвал новые запреты дополнительными возможностями для бизнеса. Об этом стало известно в ходе расследования проекта SHOT ПРОВЕРКА.

Китайский производитель вейпов рассказал, как собирается продолжать поставки. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Автор проекта Олег Сидякин связался с китайским предприятием, представившись оптовым покупателем. Он сообщил о намерении заказать партию электронных сигарет под собственным брендом и выяснил условия сотрудничества.

За одно устройство производитель запросил от 20 до 60 юаней, или примерно 250–750 рублей. Итоговая стоимость зависит от оформления, состава жидкости и дополнительных функций электронной сигареты.

Особое внимание журналист уделил ограничениям на продажу вейпов. Однако представитель фабрики дал понять, что ужесточение правил его не пугает.

«Появление новых ограничений для нас — лишь новые возможности», — ответил собеседник.

По его словам, компания способна организовать оптовые поставки не только в Россию, но и во Вьетнам и на внутренний рынок Китая. При этом представитель предприятия не уточнил, каким образом планируется соблюдать действующие в этих странах ограничения. Законность предполагаемых поставок отдельно не подтверждена.

Ранее Life.ru рассказывал, что в российских городах-миллионниках за год закрылось 11% магазинов электронных сигарет. Участники рынка связывают сокращение числа торговых точек в том числе с ужесточением регулирования. С марта 2027 года российские регионы получат право вводить запреты на розничную продажу вейпов и жидкостей для них.