Крупнейшие мировые бренды одежды, включая Zara и H&M, рискуют столкнуться с задержками поставок из-за массовых забастовок в Бангладеш. В одном из главных центров текстильного производства остановили работу десятки предприятий, сотрудники которых требуют повышения зарплат. Об этом сообщает BBC.

Рабочие добиваются увеличения минимального месячного заработка с 12,5 тысячи до 30 тысяч така — примерно с восьми до 19 тысяч рублей. По словам протестующих, нынешних доходов не хватает на основные потребности из-за роста стоимости продуктов, жилья и транспорта.

Протесты охватили крупнейшие промышленные районы страны, включая Газипур, Савар и Ашулию. Только за 15 ноября производство было приостановлено примерно на 121 фабрике, а общее число предприятий, закрытых на неопределённый срок, достигло 65.

В воскресенье сотрудники швейных предприятий вышли на трассу Дакка — Тангайл в Газипуре и примерно на час перекрыли движение. Для восстановления порядка вмешалась полиция. Начальник промышленной полиции Мохаммад Амджад Хоссейн сообщил о закрытии ещё 29 фабрик, часть которых прекратила работу накануне вечером.

Владельцы предприятий предупредили, что при продолжении беспорядков будут вынуждены останавливать производство на неопределённый срок. Местное законодательство позволяет не выплачивать зарплату участникам незаконных забастовок на период таких остановок.

Швейная промышленность остаётся одним из главных источников доходов Бангладеш. В отрасли заняты около четырёх миллионов человек, а её экспортная выручка достигает 40 млрд долларов ежегодно. Продолжительные остановки фабрик способны повлиять на сроки исполнения заказов международных ретейлеров, хотя конкретные перебои с поставками Zara и H&M пока не подтверждены.

Правительство Бангладеш уже создало специальную комиссию по пересмотру минимальной зарплаты. Её очередное заседание назначено на 16 ноября, а окончательные рекомендации планируется подготовить до конца месяца. Представители работников предложили установить минимальный заработок на уровне 32 тысяч така.

Ранее Life.ru сообщал, что в России оценили перспективы возвращения бренда Zara после регистрации нового товарного знака. Председатель АКОРТ Станислав Богданов пояснил, что оформление прав на бренд ещё не означает возобновления работы магазинов. Тем временем российские сети Maag, Ecru, Vilet и Dub, появившиеся после ухода Inditex, продолжают развивать бизнес и расширять ассортимент.