Американская компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, завершила третий квартал 2026 года со скорректированным операционным убытком в размере $10,9 млрд. Эта сумма на $900 млн превысила квартальную выручку компании, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на финансовые документы, представленные инвесторам.

При этом доходы разработчика искусственного интеллекта продолжают стремительно расти. За три месяца выручка OpenAI увеличилась почти на 50% и достигла $10 млрд. Однако вместе с ней выросли и убытки: во втором квартале они составляли $10,1 млрд, а в третьем оказались на $800 млн больше.

Финансовая картина может быть ещё менее благоприятной, если учитывать вознаграждения сотрудникам акциями компании. В третьем квартале расходы по этой статье достигли $2,6 млрд, но в опубликованный показатель скорректированного операционного убытка они не вошли. С учётом этих расходов сумма достигла бы около $13,5 млрд, однако такой показатель компания отдельно не раскрывала.

Впрочем, несмотря на рост убытков в абсолютном выражении, соотношение расходов и доходов OpenAI улучшилось. Скорректированная операционная маржа поднялась с минус 150% во втором квартале до минус 109% в третьем. Это означает, что выручка компании увеличивалась быстрее, чем её операционные потери.

На этом фоне инвесторы всё пристальнее следят за финансовыми результатами разработчиков искусственного интеллекта. Компании продолжают вкладывать огромные средства в вычислительную инфраструктуру и создание новых моделей, рассчитывая в дальнейшем окупить затраты за счёт подписок и корпоративных клиентов.