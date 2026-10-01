«Заранее перепроверяют»: Психолог объяснила, когда тревожность может быть полезной

Повышенная бытовая тревожность может не только мешать человеку, но и помогать ему замечать риски, тщательнее планировать и лучше считывать настроение окружающих. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Специалист отдельно подчеркнула, что речь идёт именно о бытовой тревожности, а не о клиническом состоянии. По её словам, склонные к беспокойству люди чаще обращают внимание на детали, заранее продумывают возможные проблемы и стараются избегать импульсивных решений.

Ещё одним возможным преимуществом Абравитова назвала способность заранее готовить запасные варианты. Будущее у тревожных людей часто вызывает опасения, поэтому перед началом дела они стремятся детально продумать последовательность действий и предусмотреть альтернативный сценарий.

По мнению психолога, такие люди могут быть устойчивее в серьёзных кризисных ситуациях, поскольку заранее мысленно проигрывают разные варианты развития событий. Кроме того, повышенное внимание к собеседнику способно помогать им замечать изменения в тоне, мимике и настроении.

К возможным сильным сторонам тревожных людей Абравитова также отнесла эмпатию, развитое воображение, осторожность и высокую ответственность. Страх подвести других или допустить ошибку, по её словам, нередко заставляет человека несколько раз перепроверять работу и внимательнее относиться к срокам.

При выборе профессии специалист в комментарии «Вечерней Москве» посоветовала обратить внимание на сферы, где востребованы внимательность к людям, способность планировать и воображение. В числе возможных вариантов она назвала работу переговорщика, дипломата, руководителя, психолога, сценариста и актёра.

Ранее Life.ru рассказывал, что привычка проводить свободное время под пледом за сериалами в полной тишине может не давать полноценного психологического отдыха. Психолог предупредила, что постоянное стремление изолироваться от внешнего мира способно закреплять избегающее поведение и усиливать чувство одиночества. По её словам, восстановлению лучше помогает чередование спокойного отдыха с прогулками, общением и умеренной физической активностью.