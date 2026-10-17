Зарплаты для «мёртвых душ»: Проректору Бауманки грозит срок за расхищение бюджета

В Москве начался судебный процесс по делу о предполагаемом хищении бюджетных средств в МГТУ имени Баумана. По версии обвинения, деньги выводили через зарплаты сотрудников, которые числились в университете лишь формально. Фигурантами стали бывший заместитель ректора Олег Шахвердов и двое инженеров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Шахвердову и Алексею Шиндяпину вменяют по 11 преступных эпизодов, связанных с мошенничеством и превышением полномочий. Третьему обвиняемому, Вадиму Сёмкину, предъявлены претензии по 11 случаям предполагаемого обмана. Все трое находятся под подпиской о невыезде, ограничения на распоряжение их имуществом оставлены в силе.

При этом фамилия Шахвердова уже фигурировала в громком студенческом расследовании 2021 года. Тогда учащиеся Бауманки заинтересовались тем, как университет закупает продукты для столовых. По их оценке, конкуренция на торгах была слабой, цены могли завышаться, а требования к поставщикам выглядели чрезмерно жёсткими.

Например, некачественный товар предписывалось заменить всего за два часа, а более сотни наименований продукции — доставить к следующему утру по срочному запросу. Студенты также обратили внимание на многомиллионные закупки во время коронавирусных ограничений и необычные нормативы калорийности.

С мая 2021 года вуз перешёл на закрытую систему закупок без проведения аукционов. По мнению авторов расследования, это существенно осложнило проверку стоимости контрактов и условий поставок.

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