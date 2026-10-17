Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября, 13:33

Зарплаты для «мёртвых душ»: Проректору Бауманки грозит срок за расхищение бюджета

Проректора МГТУ им. Баумана Шахвердова судят по делу о хищении бюджетных средств

Обложка © АГН «Москва»

Обложка © АГН «Москва»

В Москве начался судебный процесс по делу о предполагаемом хищении бюджетных средств в МГТУ имени Баумана. По версии обвинения, деньги выводили через зарплаты сотрудников, которые числились в университете лишь формально. Фигурантами стали бывший заместитель ректора Олег Шахвердов и двое инженеров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Шахвердову и Алексею Шиндяпину вменяют по 11 преступных эпизодов, связанных с мошенничеством и превышением полномочий. Третьему обвиняемому, Вадиму Сёмкину, предъявлены претензии по 11 случаям предполагаемого обмана. Все трое находятся под подпиской о невыезде, ограничения на распоряжение их имуществом оставлены в силе.

При этом фамилия Шахвердова уже фигурировала в громком студенческом расследовании 2021 года. Тогда учащиеся Бауманки заинтересовались тем, как университет закупает продукты для столовых. По их оценке, конкуренция на торгах была слабой, цены могли завышаться, а требования к поставщикам выглядели чрезмерно жёсткими.

Например, некачественный товар предписывалось заменить всего за два часа, а более сотни наименований продукции — доставить к следующему утру по срочному запросу. Студенты также обратили внимание на многомиллионные закупки во время коронавирусных ограничений и необычные нормативы калорийности.

С мая 2021 года вуз перешёл на закрытую систему закупок без проведения аукционов. По мнению авторов расследования, это существенно осложнило проверку стоимости контрактов и условий поставок.

Ушёл из жизни бывший ректор Пермской медакадемии Владимир Черкасов
Ушёл из жизни бывший ректор Пермской медакадемии Владимир Черкасов

Ранее Life.ru рассказывал, что бывшего ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылёва отправили под домашний арест на два месяца по обвинению в получении особо крупной взятки. Ему теперь грозит до 15 лет лишения свободы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar