Несмотря на популярность смартфонов, кнопочные телефоны сохраняют свою аудиторию благодаря доступной цене, долгой работе аккумулятора и простоте использования. В День кнопочного телефона, который отмечается 18 ноября, независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов рассказал Life.ru, кто продолжает покупать такие устройства в 2026 году и почему ностальгия здесь играет далеко не главную роль.

Есть люди, которые категорически не хотят пользоваться смартфоном и используют телефон только для того, чтобы звонить. Есть те, кто боится слежения за перемещениями через смартфон и потому выбирает кнопочный аппарат. Есть люди, которым нравится, что батарейку нужно заряжать раз в неделю, а не каждый день. Ну и, конечно, люди старшего возраста, которые используют обычный телефон как средство связи с членами семьи. Александр Анфиногенов Независимый эксперт FMCG-рынка

По словам Анфиногенова, кнопочные модели занимают небольшую, но устойчивую нишу на рынке мобильных устройств. Их по-прежнему можно найти в салонах операторов связи и на маркетплейсах. Помимо простоты и продолжительной работы без подзарядки, покупателей привлекает низкая цена таких аппаратов.

Отдельную категорию составляют люди, которые опасаются цифровой слежки. Они предпочитают устройства с минимальным набором функций, хотя сам по себе отказ от смартфона не гарантирует конфиденциальности.

«На самом деле смартфон позволяет отслеживать абсолютно всё, хотя при желании можно отследить и кнопочный телефон. Но людям кажется, что кнопочный в этом плане безопаснее», — отметил собеседник Life.ru.

При этом возвращение к старым моделям эксперт не связывает с массовой ностальгией по прошлому. По его мнению, большинство покупателей руководствуются практическими соображениями, а современные переиздания популярных телефонов прошлого интересуют прежде всего любителей ретродизайна.

«Я думаю, что фактор ностальгии здесь на минимуме. Тем более что для тех, кто тоскует по прошедшим временам, те же производители выпускают современные реплики, задизайненные под старые модели. Но это скорее какая-то модная история», — считает Анфиногенов.

Среди дополнительных преимуществ кнопочных телефонов эксперт выделил длительную работу без подзарядки и возможность извлечь аккумулятор из некоторых моделей. Последняя особенность особенно важна для покупателей, которые хотят полностью обесточить устройство.

«А так, по большому счёту, это практика. Практика того, что это удобно, к этому привыкли, и аппарат долго держит заряд», — заключил эксперт.