Совет Адвокатской палаты Москвы принял решение о прекращении статуса известного адвоката Калоя Ахильгова. Поводом для дисциплинарного разбирательства стала жалоба одного из его доверителей.

По информации издания, Ахильгов лишился адвокатского статуса с ограничением на его повторное получение сроком на один год. Соответствующая отметка уже появилась в Едином государственном реестре адвокатов Минюста России.

Сам юрист считает применённое к нему наказание несоразмерным. Он намерен добиваться пересмотра решения в Федеральной палате адвокатов, пишет «База». При этом подробности претензий, которые легли в основу жалобы клиента, пока не раскрываются.

Ахильгов занимается адвокатской деятельностью с 2007 года. Он представлял интересы блогеров Аяза Шабутдинова и Анастасии Ивлеевой, дизайнера Артемия Лебедева, журналистов и участников других резонансных судебных процессов. Юрист также является управляющим партнёром адвокатского бюро KALOY.RU.

Примечательно, что всего несколько месяцев назад, в июле, Федеральная палата адвокатов наградила Ахильгова медалью «За профессионализм». Награду он получил за профессиональные достижения и безупречную деловую репутацию.

Ранее Life.ru сообщал о прекращении статуса трёх московских адвокатов, которые более двух лет проживали за границей. Хамовнический суд удовлетворил соответствующий иск Минюста, несмотря на то что Адвокатская палата Москвы прежде отказалась применять к юристам такую меру. Представители адвокатского сообщества тогда выразили несогласие с решением, заявив о необходимости защиты независимости профессии.