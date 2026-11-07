Адвокаты Елены Блиновской и представители её семьи потребовали полностью отменить обвинительный приговор блогеру и провести новое судебное разбирательство. С соответствующим ходатайством защита обратилась в Верховный суд России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

«Все адвокаты и юристы блогера и членов семьи Елены Блиновской просят Верховный суд отменить приговор в отношении неё целиком, а также отправить материалы дела в первую инстанцию на новое рассмотрение», — рассказал собеседник агентства.

Пересмотра дела добиваются не только защитники самой Блиновской, но и адвокаты её супруга и родителей. Они настаивают на возвращении материалов в суд первой инстанции, который должен будет повторно рассмотреть обстоятельства уголовного дела.

Напомним, что 5 ноября адвокаты Елены Блиновской, её мужа и родителей обжаловали приговор блогеру в Верховном суде России. В марте 2025 года Савёловский районный суд Москвы назначил ей пять лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в миллион рублей и четырёхлетний запрет на коммерческую деятельность. В октябре того же года Мосгорсуд сократил срок заключения до четырёх лет и шести месяцев. Суд признал Блиновскую виновной в легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей, а от наказания по налоговой статье освободил из-за истечения срока давности. Кроме того, суд постановил конфисковать арестованное имущество и удовлетворил требование прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей. Сейчас блогер отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области.