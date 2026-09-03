Защита от зимних переплат: В ГД предложили ввести бесплатные дрова для пенсионеров и инвалидов

В России тысячи домов, особенно в сельской местности и малых городах, до сих пор отапливаются печами. Во многих из них живут одинокие пожилые люди, для которых заготовка дров становится непосильной задачей. Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал Life.ru, что на федеральном уровне не существует системной меры поддержки таких граждан. Единственный вариант — подать заявку в МФЦ, получить разрешение на рубку деревьев в лесу и заготовить дрова самостоятельно.

Причём эта возможность гарантирована только на территориях Крайнего Севера. Для пожилого человека срубить и распилить 10-метровое дерево — это не просто сложно, а практически невозможно. Пора ввести федеральную программу адресной помощи по доставке и заготовке дров для одиноких пенсионеров и семей с инвалидами. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Сейчас в законодательстве нет единого механизма, который бы обязывал государство обеспечивать топливом граждан, отапливающих дома печами. Власти на местах часто отсылают людей в лес с топором — но кто из 75-летней бабушки сможет это сделать? Даже если в семье есть трудоспособные родственники, они часто работают в городе и не имеют возможности заниматься заготовкой дров в нужном объёме. В результате пенсионеры либо замерзают, либо тратят большую часть пенсии на покупку дров у частников.

В некоторых регионах существуют локальные программы помощи, но они разрознены и не гарантированы. В других регионах есть льготы на оплату твёрдого топлива для отдельных категорий, но они не покрывают реальные затраты. Каплан Панеш предлагает создать федеральную программу «Топливо для пенсионеров», в рамках которой одинокие пенсионеры старше 70 лет и семьи с инвалидами I или II группы, проживающие в домах с печным отоплением, получают право на бесплатную доставку дров или угля в необходимом объёме (не менее 5-6 кубометров на сезон).

Финансирование программы должно идти из федерального бюджета, с софинансированием регионов. Заготовку и доставку топлива должны осуществлять специализированные организации или местные лесхозы по заявке, подаваемой через МФЦ или портал «Госуслуг». Срок рассмотрения заявки — не более 30 дней, чтобы к началу отопительного сезона топливо было на месте.

«Пенсионеры, которые всю жизнь работали на благо страны, не должны зимой мёрзнуть в собственных домах. Государство обязано позаботиться о тех, кто не может позаботиться о себе сам. Это не вопрос благотворительности, это вопрос справедливости и элементарной человеческой заботы», — заключил парламентарий.

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