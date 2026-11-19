Google отказалась удалять с YouTube видео с обращением осуждённого за изнасилование комика Рассела Брэнда. Как сообщает Би-би-си, этого потребовали британские власти после публикации письма артиста из тюрьмы.

Причиной для конфликта стала запись от 15 ноября, которую разместила жена комика Лора Брэнд. В ролике она зачитала письмо мужа, приговорённого к десяти с половиной годам лишения свободы. Несмотря на обвинительный приговор, артист вновь заявил, что не совершал преступлений, за которые оказался за решёткой.

В британском правительстве сочли такое обращение недопустимым. Представители властей подчеркнули, что заключённым запрещено делать публичные заявления, способные причинить беспокойство пострадавшим от их преступлений. После появления записи тюремная служба обратилась к Google с требованием удалить её с платформы.

Однако американская компания выполнять запрос не стала. По данным BBC, Google не обнаружила в опубликованном видео нарушений правил YouTube. При этом представители компании заявили, что продолжают обсуждать ситуацию с британскими властями.

Первоначально сообщалось, что правительство добивается полной блокировки YouTube-аккаунта Брэнда. Позднее Министерство юстиции Великобритании уточнило, что официальный запрос касался конкретной видеозаписи. Власти также начали проверку, чтобы выяснить, не нарушил ли комик правила содержания под стражей, передав послание для публикации.

На YouTube-канал Брэнда подписаны около 6,6 миллиона человек. Ещё в сентябре 2023 года платформа отключила для него монетизацию на фоне обвинений в сексуальном насилии. На прошлой неделе компания Meta*, в свою очередь, удалила аккаунты артиста в нескольких принадлежащих ей социальных сетях.

Девятого ноября суд в Лондоне назначил 51-летнему Брэнду десять лет и шесть месяцев заключения. Присяжные признали его виновным в изнасиловании и трёх эпизодах сексуального насилия в отношении четырёх женщин. Преступления были совершены в период с 2004 по 2009 год.

Ранее Life.ru рассказывал, что Рассел Брэнд впервые обратился к поклонникам после вынесения приговора. Его жена зачитала письмо во время выпуска их совместного религиозного интернет-шоу. В обращении комик отрицал вину и благодарил сторонников за поддержку.