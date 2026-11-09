Защитник испанской «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси признан лучшим молодым футболистом Европы по итогам 2026 года. 19-летний игрок стал обладателем престижной премии Golden Boy, которую ежегодно вручает итальянское издание Tuttosport спортсменам младше 21 года.

Победителя объявили 9 ноября. Кубарси получил большинство голосов спортивных журналистов, опередив других претендентов на награду. В окончательный список кандидатов входили 25 молодых футболистов, выступающих в европейских чемпионатах.

Минувший сезон стал для испанца особенно успешным. Вместе с «Барселоной» он выиграл чемпионат и Кубок Испании, а в составе национальной сборной стал победителем чемпионата мира 2026 года.

На мировом первенстве Кубарси принял участие во всех восьми матчах сборной Испании и получил награду лучшему молодому футболисту турнира. Успешные выступления помогли защитнику укрепить позиции среди наиболее перспективных игроков европейского футбола.

Кубарси стал лишь вторым защитником в истории премии Golden Boy, удостоенным этой награды. До него подобного успеха добивался нидерландец Маттейс де Лигт, победивший в 2018 году.

Премия Golden Boy существует с 2003 года. Среди её обладателей в разные годы были Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Джуд Беллингем. В 2024 году награду получил одноклубник Кубарси Ламин Ямаль, а в 2025-м — француз Дезире Дуэ из «Пари Сен-Жермен».

Ранее Life.ru сообщал, что нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль в третий раз подряд получил «Трофей Копа», который вручают лучшему молодому футболисту мира. Награждение состоялось 26 октября на церемонии «Золотого мяча» в Лондоне. Среди девяти соперников Ямаля был и Пау Кубарси, который теперь стал обладателем другой престижной награды — Golden Boy.