Фрунзенский районный суд Владивостока заочно арестовал бывшего мэра города Владимира Николаева по делу о покушении на убийство. Речь идёт о преступлении, совершённом в феврале 1998 года, пишет «Коммерсантъ».

Решение об избрании меры пресечения суд вынес 27 ноября. Адвокат экс-градоначальника Андрей Костюченко заявил о намерении обжаловать арест, назвав обвинение необоснованным. По его словам, Николаев находится за пределами России, однако в международный розыск пока не объявлен.

Николаев руководил Владивостоком с 2004 по 2008 год. В прошлом году суды Приморского края удовлетворили два антикоррупционных иска Генпрокуратуры к бывшему чиновнику, членам его семьи и связанным с ними структурам. Стоимость обращённых в доход государства активов превысила 20 миллиардов рублей.

Напомним, в октябре Приморский краевой суд признал законным возобновление уголовного преследования Николаева. По версии следствия, в 1998 году бывший градоначальник вместе с сообщниками вымогал 300 тысяч долларов у предпринимателя Леонида Ивлева. Бизнесмен получил огнестрельное ранение, но выжил. В 1999 году Николаева оправдали по делу о вымогательстве. Экс-мэр сейчас находится за границей, предположительно, в Доминикане.