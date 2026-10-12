Суд разрешил возобновить дело против экс-мэра Владивостока Николаева

Бывший мэр Владивостока Владимир Николаев вновь оказался под уголовным преследованием по делу о вымогательстве и покушении на убийство предпринимателя в 1998 году. Как сообщает «Коммерсантъ», Приморский краевой суд признал законным возобновление разбирательства, несмотря на оправдательный приговор, вынесенный ещё в 1999-м.

По версии следствия, Николаев вместе с двумя сообщниками потребовал у бизнесмена Леонида Ивлева 300 тысяч долларов. После отказа потерпевшего избили, а затем один из нападавших выстрелил в него из ружья. Мужчине удалось выжить.

Первоначально суд оправдал будущего градоначальника по обвинению в вымогательстве. Основанием стало то, что ни сам предприниматель, ни очевидцы не смогли опознать нападавшего. Впоследствии расследование в отношении других предполагаемых участников преступления возобновили, а свидетелей допросили повторно.

Как установила прокуратура, прежде участники событий опасались давать изобличающие показания из-за угроз со стороны представителей криминального мира. Новые сведения позволили надзорному ведомству поставить вопрос о пересмотре старого приговора. При этом следствие усмотрело в действиях экс-мэра признаки более тяжкого преступления — покушения на убийство, сопряжённого с вымогательством.

Добиться возобновления производства удалось не сразу. Сначала Первореченский районный суд отказал прокуратуре, однако это решение было обжаловано. При повторном рассмотрении оправдательный приговор отменили, а материалы вернули для дальнейшего расследования.

Теперь законность этого решения подтверждена апелляционной инстанцией. Уголовное преследование Николаева продолжается, а ход разбирательства находится на контроле прокуратуры Приморского края.

Ранее Life.ru сообщал об изъятии у бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева имущества на сумму около миллиарда рублей. Такое решение Ленинский районный суд города принял в октябре 2025 года по иску Генпрокуратуры. Активы экс-чиновника и связанных с ним лиц обратили в доход государства. До этого суд постановил конфисковать 821 объект недвижимости, принадлежавший Николаеву и членам его семьи. Дополнительно с ответчиков взыскали более 590 миллионов рублей.