Зашли «просто посмотреть»: Ночная вылазка в отель Паттайи стоила россиянке 2,5 млн

Ночная прогулка по закрытым корпусам Ambassador City Jomtien в Паттайе обошлась россиянке в 2,5 млн рублей, сообщает канал «Реальный Таиланд». Спустя несколько месяцев разбирательство завершилось мировым соглашением, а сама туристка вместе с детьми уже вернулась в Россию.

История началась в ночь на 31 января. 38-летняя Айталина из Якутии вместе с дочерью и ещё несколькими подростками отправилась исследовать неработающие корпуса гостиничного комплекса. Охрана обнаружила группу внутри закрытой зоны и вызвала полицию.

Никаких вещей из гостиницы компания не забрала. Однако после разбирательства у совершеннолетних участников изъяли паспорта, из-за чего они не могли покинуть Таиланд до решения вопроса. Первоначально дело могло дойти до суда.

По словам Айталины, за два дня до заседания стороны договорились о мировом соглашении. Россиянка выплатила 150 тыс. и 50 тыс. бат, а ещё от требования в 275 тыс. бат владелица объекта впоследствии отказалась.

На этом расходы не закончились. За месяцы ожидания сгорели обратные билеты, пришлось покупать новые, а из-за невозможности выехать из страны возник оверстей и связанные с ним штрафы. С учётом всех расходов Айталина оценила стоимость этой ночной «экскурсии» примерно в 2,5 млн рублей.

Всё время разбирательства семье помогал местный арендодатель Дэнни. По словам россиянки, он разрешил им бесплатно жить в квартире, покупал продукты, помог найти адвоката и выступал переводчиком во время общения с полицией.

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