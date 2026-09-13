Засидеться до тромба: Врач рассказал, чем опасны часы без движения

Длительное пребывание в сидячем положении повышает риск образования тромбов. Особенно актуальна эта проблема для киберспортсменов, которые могут проводить за компьютером много часов подряд, рассказал «Ленте.ру» доктор медицинских наук, профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Дмитрий Березовский.

По словам специалиста, способность организма быстро сворачивать кровь сформировалась как защитный механизм, помогавший человеку выживать при травмах и кровопотерях. Однако в условиях малоподвижного образа жизни эта особенность может представлять опасность.

Когда человек долго не двигается, сосуды сдавливаются, а кровоток в венах замедляется. В результате создаются условия для формирования тромбов, пояснил врач.

Березовский привёл в пример так называемый тромбоз путешественника. Он может возникнуть, если пассажир несколько часов подряд, например во время семи-восьмичасового авиаперелёта, остаётся практически неподвижным.

«Опасность в том, что образовавшийся тромб может оторваться, попасть в сердце, а затем — в сосуды малого круга кровообращения. Это способно привести к тяжёлым последствиям вплоть до летального исхода», — объяснил эксперт.

По словам профессора, подобные случаи фиксировали не только среди путешественников, но и среди военнослужащих, а также верующих некоторых конфессий, которым приходится долго сохранять неподвижную позу.

Ранее жительница Стерлитамака обнаружила тромб после длительного сидения на унитазе. По словам девушки, она засмотрелась короткими видео, а спустя время заметила отёк ног и вздувшиеся сосуды; обследование в частной клинике подтвердило диагноз, сейчас пациентка ожидает консультации сосудистого хирурга.