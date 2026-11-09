Заслуженного артиста России Владимира Григорьева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Актёр, посвятивший более 50 лет Московскому драматическому театру имени Пушкина, скончался 3 ноября в возрасте 74 лет, передаёт корреспондент РИА «Новости».

Церемония прощания состоялась утром 9 ноября в Театре Пушкина. Проводить артиста в последний путь пришли его друзья, коллеги и поклонники, для которых он на протяжении десятилетий оставался одним из представителей театральной труппы.

Ранее Life.ru сообщал, что в Театре имени Пушкина прошла церемония прощания с Владимиром Григорьевым. Двери учреждения открылись для посетителей в 11:00, а гражданская панихида продлилась до 13:00. Поклонники и коллеги смогли почтить память артиста, который пришёл в театральную труппу ещё в 1975 году и посвятил ей более полувека.