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Опубликовано 23 октября, 14:59

Заставляли клянчить деньги: Петербургские подростки взяли в рабство школьника

В Петербурге подростки похитили школьника и заставляли его попрошайничать

Автомобиль полиции. Обложка © Life.ru

Автомобиль полиции. Обложка © Life.ru

В петербургском Купчино группа подростков похитила школьника, которого несколько недель заставляла выпрашивать деньги у автомобилистов. По данным Telegram-канала Mash на Мойке, шестеро молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет угрожали мальчику и забирали всю полученную им наличность.

История вскрылась после обращения матери пострадавшего в полицию. Женщина рассказала, что её сына насильно посадили в Renault Logan и увезли в неизвестном направлении. Школьнику удалось передать своё местоположение другу, который сразу сообщил об этом его матери.

Правоохранители установили шестерых предполагаемых участников происходившего. Как утверждает канал, издевательства над мальчиком начались ещё в сентябре. Подростки подкарауливали его после тренировок, запугивали и принуждали просить деньги у проезжавших водителей.

Сам школьник долго не решался рассказать родителям о происходящем из-за страха перед обидчиками. Неизвестно, какую сумму за это время могли получить предполагаемые вымогатели.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Основной подозреваемой, по информации Mash на Мойке, стала 16-летняя девушка. Её задержали.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и определить роль каждого из предполагаемых участников. Официального подтверждения всех изложенных каналом подробностей пока нет.

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Ранее Life.ru рассказывал о задержании другого подростка в Санкт-Петербурге по делу о содействии террористической деятельности. Молодому человеку предъявили обвинение, однако свою причастность к преступлению он отрицал. Суд отправил его под стражу.

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Матвей Константинов
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