Застреливший бойца ММА в Махачкале получил срок, но вышел на свободу прямо из суда

Надырхан Кадирханов, которого признали виновным в убийстве бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева, оказался на свободе сразу после оглашения приговора в Махачкале. Суд учёл время, проведённое мужчиной под стражей, а по одному из эпизодов освободил его от наказания из-за истечения сроков давности. Об этом сообщил телеграм-канал «Спросите у Расула».

Ленинский районный суд установил, что преступление было совершено в состоянии аффекта. За убийство Кадирханову назначили три года лишения свободы, однако от этого наказания освободили в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Отдельное решение вынесли по обвинению в незаконном обороте огнестрельного оружия. За него подсудимый также получил три года заключения. Но поскольку к моменту вынесения приговора он провёл под стражей более двух лет, суд зачёл этот период в срок наказания.

В результате Кадирханова освободили прямо в зале суда. При этом вынесенный приговор не означает, что мужчину признали невиновным: суд установил его причастность к преступлению, но дальнейшее отбывание наказания не потребовалось.

Напомним, что Магомедрасула Мутаева застрелили 31 января 2024 года возле его дома в Махачкале. Спортсмен получил огнестрельные ранения и скончался по дороге в больницу. Через несколько дней правоохранители задержали Кадирханова. По версии следствия, между молодыми людьми ранее произошёл конфликт, который мог стать причиной убийства. В июле 2026 года появились новые подробности конфликта, предшествовавшего гибели Магомедрасула Мутаева. В СК рассказали, что обвиняемый ранее подвергался похищению, незаконному удержанию и истязаниям со стороны спортсмена и людей из его окружения.

Магомедрасул Мутаев (также известный как Мухаммад Мутаев) — российский боец смешанных единоборств и борец вольного стиля из Дагестана. Тренировался в махачкалинской школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, где занимались Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Был серебряным призёром международного турнира по вольной борьбе памяти Али Алиева. В ноябре 2023 года дебютировал в профессиональных ММА на турнире AMC Fight Nights, одержав победу над Эльгуном Ясибовым. На февраль 2024 года у него был запланирован второй поединок, однако 31 января спортсмена застрелили возле собственного дома в Махачкале. На момент гибели ему был 21 год.