Российская актриса Дарья Вдовик, известная по сериалам «Менталистка» и «Мастодонт», наконец добралась до Москвы после вынужденной задержки в Южной Корее. Из-за потери загранпаспорта девушка не могла воспользоваться привычными маршрутами с пересадками, однако выход нашёлся благодаря узбекской авиакомпании. Подробностями возвращения артистка поделилась с SHOT ПРОВЕРКОЙ.

Вдовик удалось вылететь из Сеула через Ташкент после обращения в офис авиаперевозчика. Сотрудники предложили необычный вариант оформления билета: при покупке использовать номер утраченного загранпаспорта, а непосредственно перед посадкой заменить данные на реквизиты свидетельства на возвращение в Россию. Именно такой порядок позволил девушке пройти регистрацию и отправиться домой.

Уже в московском аэропорту актрисе пришлось пройти дополнительную проверку. Сотрудники пограничной службы выяснили обстоятельства утраты документа, изучили выданное российским консульством свидетельство и после необходимых процедур разрешили ей въехать в страну.

История началась ещё в конце октября, когда во время поездки в Сеул у Дарьи пропала сумка с кошельком и заграничным паспортом. Самостоятельные поиски, обращения в полицию и местное бюро находок результата не принесли. Российское консульство оформило ей свидетельство на возвращение на родину, но воспользоваться им оказалось значительно сложнее, чем предполагала путешественница.

Проблемы возникли из-за отсутствия прямого авиасообщения между Южной Кореей и Россией. Для перелёта требовалась пересадка в третьей стране, однако авиакомпании, обслуживающие маршруты через Казахстан и Китай, отказались перевозить девушку по временному документу. Кроме того, электронные системы бронирования требовали номер обычного загранпаспорта, формат которого отличался от реквизитов консульского свидетельства.

Ситуацию осложняли рабочие обязательства актрисы: уже в начале ноября ей предстояло вернуться к съёмкам. Вдовик рассматривала и другие варианты, включая перелёты через Абу-Даби и Стамбул, однако стоимость некоторых маршрутов оказалась слишком высокой. В конечном счёте решить проблему удалось через Узбекистан.

Похожий случай произошёл в конце октября с туристкой из Челябинска. Тогда россиянку задержали в Таиланде сразу после прилёта из-за лишней цифры в загранпаспорте, отправили в миграционный изолятор на трое суток и впоследствии депортировали. Женщина обнаружила ошибку только во время проверки документов иностранными пограничниками, хотя при вылете из России никаких вопросов не возникло. После возвращения домой ей оперативно оформили новый паспорт. Чтобы всё-таки продолжить свадебное путешествие, пришлось приобрести дополнительные авиабилеты через Ташкент за 200 тысяч рублей. Теперь туристка намерена взыскать понесённые расходы с подразделения МВД, выдавшего документ с ошибкой.