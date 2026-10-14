Заступил на косолапое дежурство: Медведь-пограничник объявился в двух шагах от Эстонии

В Ленинградской области медведь заступил на пограничное дежурство: хищника несколько раз замечали возле жилых посёлков Ивангорода, расположенного у самой границы с Эстонией. Об опасном соседстве горожан предупредила местная администрация.

В течение октября косолапый появлялся возле садоводств «Южный» и «Юбилейный», а также в районе парка на Парусинке. Незваный гость заставил власти обратиться к местным жителям с предупреждением. Информация о перемещениях зверя уже передана сотрудникам Ивангородского лесничества, которые принимают меры по его нейтрализации.

Горожан призвали не приближаться к хищнику и ни в коем случае не пытаться его прогнать. Если животное не заметило человека, необходимо спокойно отойти, не поворачиваясь к нему спиной. Бежать категорически не рекомендуется, поскольку это может спровоцировать преследование, а при обнаружении зверя следует звонить по номеру 112.

Между тем встречи с медведями становятся серьёзной проблемой для всей Ленинградской области. Только за последние два месяца в региональный комитет по охране животного мира поступило 35 обращений о появлении косолапых возле населённых пунктов. По 15 случаям власти приняли решения о регулировании численности хищников, причём пять из них уже исполнены.

Популяция бурых медведей в регионе оценивается примерно в 3,2 тысячи особей. С начала охотничьего сезона добыто 193 животных при установленном лимите в 729. Специалисты отмечают, что зверей нередко привлекают к человеческому жилью пищевые отходы и опавшие фрукты, оставленные на участках.

Ранее Life.ru рассказывал о медведе, который около часа преследовал скутериста на лесной дороге в Ленобласти. Путешественник заметил хищника после остановки возле реки Паша и попытался скрыться, однако зверя не отпугнули ни шум двигателя, ни свет фар. Мужчине удалось спастись только после того, как он выбрался на Мурманскую трассу.