Засыпала солью и сожгла: Детскую удочку в бассейне с «освящённой водой»⁠⁠ приняли за атрибут чёрной магии

В Барнауле трёхлетнему мальчику запретили посещать бассейн после того, как его забытую игрушечную удочку приняли за атрибут чёрной магии. О необычном конфликте рассказала kp.ru мама ребёнка Олеся Чугунова.

Маленький Добрыня больше двух лет занимался плаванием с тренером и уже участвовал в соревнованиях. На очередной турнир он принёс любимую удочку, которую ему смастерил дедушка из деревянного веретена и нитки. Перед заплывом мама положила игрушку в кабинку, но после награждения семья забыла её забрать.

Вскоре родителям позвонил администратор и предложил передать находку в другой филиал. Однако на следующее утро директор сети бассейнов прислала совершенно неожиданное сообщение. Женщина решила, что забытое веретено связано с колдовством, и отказалась впредь пускать ребёнка на занятия.

«Веретено я засыпала солью, сняла все программы, прочитала молитвы, вернула программы хозяину и сожгла», — говорилось в сообщении, полученном матерью мальчика.

Руководительница также заявила, что вода, помещения и люди в её бассейне освящены, а само пространство находится под защитой Бога и молитв. Родители попытались объяснить, что речь идёт об обычной детской игрушке, но договориться не удалось. По словам Олеси, директор отказалась разговаривать с её мужем, после чего семью заблокировали.

Особенно тяжело произошедшее пережил сам Добрыня. Мальчик расплакался, узнав, что больше не сможет заниматься с любимым тренером Андреем. Мать подчеркнула, что никаких претензий к наставнику у семьи нет, а действия администрации она считает несправедливыми.

Олеся намерена обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на нарушение прав потребителя. Журналисты также обнаружили на странице директора клуба публикацию о специальной акватерапии для женщин, мечтающих забеременеть, где упоминались энергия Бога и чудодейственные свойства воды. Сама руководительница комментировать конфликт отказалась, лишь пожелав, чтобы всё наладилось.

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