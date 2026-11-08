Власти Молдавии искусственно нагнетают тревогу вокруг обнаруживаемых в стране беспилотников, чтобы оправдать закупки западного вооружения и расширение сотрудничества с НАТО. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал бывший президент республики, депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин.

«Ни один дрон не упал в населённый пункт! Вся эта раздутая шумиха с обломками БПЛА нужна режиму только для того, чтобы под прикрытием страха затащить страну в НАТО и оправдать закупку западного военного металлолома по откатным схемам», — заявил политик.

По словам Воронина, сообщения о падении беспилотников регулярно становятся поводом для дипломатических претензий к России. После подобных инцидентов молдавский МИД вызывал российского посла Олега Озерова, которому предъявлялись обвинения в связи с предполагаемыми нарушениями воздушного пространства страны.

Бывший глава государства считает, что Кишинёв использует происходящее для усиления антироссийских настроений. При этом Воронин утверждает, что беспилотники попадают на молдавскую территорию со стороны Украины, а причиной отклонения от первоначального маршрута может быть воздействие средств радиоэлектронной борьбы или нехватка топлива.

«Этим марионеткам, что сейчас у руля страны, нужен любой повод, чтобы бросить камешек в сторону России и запугать собственных граждан», — заявил Воронин.

Отдельное внимание экс-президент уделил военной политике действующих властей. Он напомнил, что постоянный нейтралитет Молдавии закреплён в статье 11 Конституции, и раскритиковал планы по модернизации вооружённых сил и расширению сотрудничества с Североатлантическим альянсом. По мнению Воронина, нынешний курс противоречит нейтральному статусу республики.

Ранее молдавские власти утвердили Национальную стратегию обороны на 2024–2034 годы. Документ предусматривает повышение обороноспособности страны, развитие сотрудничества с зарубежными партнёрами и модернизацию армии. В Кишинёве объясняют эти меры необходимостью реагировать на современные угрозы безопасности. При этом молдавское руководство заявляет, что страна сохраняет конституционный нейтралитет и не планирует вступать в военные союзы.

Воронин также выразил недовольство тем, что Россия обозначена в молдавских стратегических документах как источник угрозы. Политик считает, что действия властей во главе с Майей Санду усиливают напряжённость в отношениях с Москвой.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Воронин обвинил власти Молдавии в инсценировке падений беспилотников. Экс-президент предположил, что обломки БПЛА могут специально размещать в полях, чтобы затем обвинять Россию в нарушении воздушного пространства. По его мнению, подобные инциденты используются как повод для дипломатических демаршей и вызовов российского посла в МИД Молдавии.