«Берут беспилотник и кладут в поле»: Экс-президент Молдавии обвинил Кишинёв в провокациях против России

Власти Молдавии могут намеренно инсценировать падения беспилотников, чтобы обострять отношения с Россией и вызывать российского посла в МИД. Такое мнение высказал бывший президент республики, депутат парламента Владимир Воронин в эфире телеканала ТВС-21.

«Эти из министерства иностранных дел специально устраивают провокации. Берут беспилотник, кладут его где-то в поле, на траву и звонят в полицию. А затем вызывают посла России в МИД», — заявил политик.

Воронин обратил внимание на обстоятельства обнаружения некоторых дронов. По его словам, рядом с аппаратами не находят воронок или других следов столкновения с землёй, которые могли бы остаться при падении с большой высоты.

«Таким образом создаётся повод, чтобы в МИД приглашали посла России», — подчеркнул бывший молдавский лидер.

Ранее МИД Молдавии объявил о намерении выслать российского дипломата после обнаружения беспилотника возле жилого дома. Инцидент произошёл 23 октября в селе Киштельница Теленештского района. По данным молдавских властей, дрон упал примерно в 100 метрах от дома. Ведомство обвинило Россию в нарушении воздушного пространства страны и решило объявить одного из сотрудников посольства персоной нон грата.