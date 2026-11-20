Затока горит: ВС РФ уничтожили мост, кормивший фронт ВСУ оружием
ВС РФ поразили автожелезнодорожный мост Затока в Одесской области
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Российские войска нанесли удар по автожелезнодорожному мосту в районе посёлка Затока Одесской области. Переправа, по данным Минобороны РФ, использовалась для транспортировки военных грузов в интересах ВСУ.
«В Одесской области [поражён] автожелезнодорожный мост Затока, используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом», — говорится в сообщении министерства.
Мост расположен через Днестровский лиман и соединяет юго-западную часть Одесской области с остальной территорией региона. По переправе проходят автомобильные и железнодорожные маршруты, связывающие Одесскую область с направлением на Молдавию и Румынию.
Life.ru писал об ударах по мосту в Затоке с применением беспилотников и авиационных боеприпасов. Тогда целью также называлась транспортная инфраструктура, задействованная в снабжении украинских войск.