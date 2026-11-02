Заводы покидают Запорожье: Марочко рассказал, куда Киев перевозит крупные предприятия ВПК
Марочко: Предприятия ВПК из Запорожья перебазируют на запад Украины
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Часть крупных промышленных предприятий Запорожья перебазировали на запад Украины, а некоторые производства вывезли за границу. О таких случаях военный эксперт Андрей Марочко рассказал во время прямого эфира во «ВКонтакте».
По его информации, процесс начался с частного бизнеса, работавшего в интересах украинских вооружённых формирований. Позднее специалисту стали поступать сведения о перемещении более крупных объектов, преимущественно связанных с военно-промышленным комплексом. Новым местом их размещения стали западные регионы страны.
Кроме того, Марочко сообщил об эвакуации запорожских предприятий за пределы государства. При этом конкретные страны, куда направили производства, он не назвал.
Ранее Life.ru рассказывал о вывозе крупных промышленных предприятий из других прифронтовых городов Украины. В июне 2026 года координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что эвакуация затронула Краматорск и Дружковку. Среди производств он назвал Новокраматорский и Старокраматорский машиностроительные заводы, а также «Энергомашспецсталь».