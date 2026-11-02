Часть крупных промышленных предприятий Запорожья перебазировали на запад Украины, а некоторые производства вывезли за границу. О таких случаях военный эксперт Андрей Марочко рассказал во время прямого эфира во «ВКонтакте».

По его информации, процесс начался с частного бизнеса, работавшего в интересах украинских вооружённых формирований. Позднее специалисту стали поступать сведения о перемещении более крупных объектов, преимущественно связанных с военно-промышленным комплексом. Новым местом их размещения стали западные регионы страны.

Кроме того, Марочко сообщил об эвакуации запорожских предприятий за пределы государства. При этом конкретные страны, куда направили производства, он не назвал.