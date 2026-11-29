Завоз по встречке: Стримерша устроила лобовое ДТП в прямом эфире
Португальская стримерша устроила лобовое ДТП во время трансляции на Twitch
Обложка © Twitch.tv / BeatrizNGR
Португальская стримерша и бывшая королева красоты Беатрис Ногейра устроила лобовое ДТП во время прямой трансляции на Twitch. Девушка отвлеклась на общение с подписчиками и выехала на встречную полосу. Запись аварии разлетелась по социальным сетям, сообщает Diário de Notícias.
Момент аварии. Видео © Twitch.tv / BeatrizNGR
Инцидент произошёл вечером 27 ноября неподалёку от Лиссабона. На протяжении почти 11 минут 23-летняя блогерша, известная под ником BeatrizNGR, совмещала управление автомобилем с чтением комментариев зрителей и неоднократно нарушала правила дорожного движения.
На одном из поворотов девушка выехала на встречку и протаранила другую машину. По данным португальской полиции, в результате столкновения никто не пострадал.
Правоохранители установили личности участников ДТП и после изучения видеозаписи оформили материалы по подозрению в опасном вождении.
На следующий день после аварии Twitch временно заблокировал канал Ногейры, на который подписаны более восьми тысяч человек. Согласно данным сервиса BetterBanned, это уже вторая блокировка стримерши. Первая произошла в октябре 2025 года. Причину и продолжительность нового ограничения сама платформа публично не раскрывала.
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