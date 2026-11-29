Португальская стримерша и бывшая королева красоты Беатрис Ногейра устроила лобовое ДТП во время прямой трансляции на Twitch. Девушка отвлеклась на общение с подписчиками и выехала на встречную полосу. Запись аварии разлетелась по социальным сетям, сообщает Diário de Notícias.

Момент аварии. Видео © Twitch.tv / BeatrizNGR

Инцидент произошёл вечером 27 ноября неподалёку от Лиссабона. На протяжении почти 11 минут 23-летняя блогерша, известная под ником BeatrizNGR, совмещала управление автомобилем с чтением комментариев зрителей и неоднократно нарушала правила дорожного движения.

На одном из поворотов девушка выехала на встречку и протаранила другую машину. По данным португальской полиции, в результате столкновения никто не пострадал.

Правоохранители установили личности участников ДТП и после изучения видеозаписи оформили материалы по подозрению в опасном вождении.

На следующий день после аварии Twitch временно заблокировал канал Ногейры, на который подписаны более восьми тысяч человек. Согласно данным сервиса BetterBanned, это уже вторая блокировка стримерши. Первая произошла в октябре 2025 года. Причину и продолжительность нового ограничения сама платформа публично не раскрывала.