«Завтра» длиной в месяцы: Мебельная фабрика кинула клиентов на миллионы рублей

Пять клиентов челябинской фабрики «Акронос» утверждают, что заплатили за мебель более 3,3 млн рублей, но так и не получили свои заказы. На директора компании Максима Елёва написано несколько заявлений в полицию, а одна из историй дошла до суда.

Один из заказчиков, Алексей, рассказал, что перечислил фабрике 1,6 млн рублей за мебель для всей трёхкомнатной квартиры — включая кухню и ванную. На производство в Тарасовке он приехал по рекомендации из домового чата и, по его словам, увидел работающий цех со станками.

«Создавалось впечатление, что всё нормально. Подписали договоры. Мы заказали мебель на всю трёхкомнатную квартиру, включая кухню и ванную. Они сделали замеры, после чего начались бесконечные согласования по дизайну, конструкции», — рассказал Алексей, его слова приводит 74.ru.

Договор стороны заключили в июне 2024 года. К ноябрю фабрика установила только два шкафных каркаса, после чего работы прекратились. Как утверждает заказчик, в разговорах Елёв неоднократно переносил сроки и ссылался в том числе на личные проблемы.

Алексей обратился в суд и добился решения о взыскании 1,8 млн рублей. По его словам, представитель фабрики на заседание не пришёл, а присуждённые деньги до сих пор не выплачены. Связаться с Елёвым, утверждает клиент, также не удаётся.

Другие заказчики говорят о потерях от 240 до 650 тысяч рублей. По их словам, заявление в полицию подали ещё в ноябре 2025 года. Проверка, как утверждают заявители, продолжается уже восемь месяцев. Тем временем цех и оборудование перешли другой компании — «БНК-Мебель».

Её директор Сергей заявил, что фирма не покупала «Акронос», а сначала зашла в помещение в качестве субарендатора. Позже, по его словам, выяснилось, что у Елёва были долги перед собственниками. Компания погасила их, закрыла кредиты на оборудование и выкупила технику из лизинга.

«По памяти, вроде пятерых клиентов мы взяли на себя. Можно сказать, за бесплатно им всё сделали», — рассказал Сергей.

По данным открытых реестров, ООО «Акронос» зарегистрировано в феврале 2024 года, его директором и единственным учредителем указан Максим Елёв. На компанию сейчас приходится несколько исполнительных производств с общей задолженностью более 6,2 млн рублей.

По словам клиентов, сейчас Елёв находится в Сочи и занимается химчисткой мебели. Получить его комментарий по поводу претензий заказчиков не удалось.

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