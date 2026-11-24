Продолжительность жизни связана не только с тем, что человек ест, но и с тем, в какое время он садится за стол. Китайские учёные обнаружили, что первый приём пищи после полудня связан с повышением риска преждевременной смерти на 29%. Результаты масштабного исследования опубликованы в European Journal of Clinical Nutrition.

Специалисты изучили данные 31 044 жителей США в возрасте от 40 лет, собранные с 1999 по 2018 год. При анализе учитывали качество питания, физическую активность, вредные привычки, вес и хронические заболевания участников.

За точку отсчёта исследователи взяли людей, завтракавших с семи до восьми утра. У тех, кто впервые садился за стол с восьми до десяти часов, риск смерти от всех причин оказался выше на 10%, с десяти до полудня — на 19%, после полудня — на 29%.

Ещё заметнее оказалась разница в показателях смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. У любителей начинать приём пищи после полудня соответствующий риск был выше на 46%. Расчётная продолжительность жизни в возрасте 50 лет у этой группы оказалась примерно на 2,5 года меньше.

Не менее интересные результаты учёные получили при изучении времени ужина. Последний приём пищи после полуночи был связан с повышением риска смерти на 27%. При этом исследование выявило статистическую закономерность, а не доказало, что изменение режима питания само по себе продлевает жизнь.

Ранее специалисты Роскачества в беседе с Life.ru рассказали, каким должен быть завтрак, чтобы сохранять сытость до пяти часов. Эксперты рекомендовали сочетать белки, полезные жиры, сложные углеводы и клетчатку.