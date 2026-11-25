Депутаты Левой партии Германии попытались помешать проведению встречи с бывшим руководителем израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа в Бундестаге. О протестной акции в стенах парламента сообщает агентство DPA.

В Бундестаге заблокировали вход на мероприятие с экс-директором «Моссада». Видео © Х /Hanno Hauenstein

На опубликованной в соцсети X видеозаписи видно, как две женщины уселись на пол перед дверью зала заседаний в здании Пауля Лёбе. Встречу в формате парламентского завтрака организовал «Ближневосточный форум мира» (Naffo). Мероприятие проходило под патронажем заместителя председателя фракции «Зелёных» Константина фон Нотца, который также занимает пост замглавы органа парламентского контроля над спецслужбами.

Представительница левых Дезире Беккер объяснила свои действия недопустимостью предоставления парламентской площадки людям, которых она считает военными преступниками. Недовольство приглашением Барнеа высказывалось ещё до его приезда. Критики связывали его с операцией израильской разведки против ливанского движения «Хезболла» в сентябре 2024 года.

Председатель Бундестага Юлия Клёкнер намерена вынести произошедшее на обсуждение Совета старейшин. В его состав входят руководство законодательного органа и представители депутатского корпуса.

Ранее, 8 ноября, Клёкнер уже потребовала усилить охрану парламента после пропалестинской акции у Рейхстага. Тогда 22-летний активист заменил государственный флаг ФРГ на палестинский. Впоследствии ответственность за случившееся взяла на себя организация Peacefully Against Genocide («Мирно против геноцида»). Расследованием занялось подразделение полиции, отвечающее за государственную безопасность.