Живой таракан оказался причиной шума и ощущения шевеления в левом ухе у пациента Видновской клинической больницы. Врачи извлекли насекомое без повреждений слухового прохода и барабанной перепонки, сообщили в Минздраве Московской области.

Мужчина заметил неприятные ощущения после пробуждения и обратился за помощью. При осмотре с помощью отоскопа медики обнаружили насекомое в наружном слуховом проходе.

«При помощи микрохирургических ушных щипцов оно было удалено. Оказалось, это был живой таракан», — рассказал оториноларинголог Магомед Гасанов. Как именно насекомое попало в ухо, неизвестно.

Процедура прошла без осложнений. Самочувствие пациента было удовлетворительным, поэтому после удаления таракана его сразу отпустили домой. Врачи предупреждают: самостоятельно доставать инородное тело из уха опасно. Неосторожным движением можно протолкнуть его глубже или повредить барабанную перепонку, поэтому следует обратиться за медицинской помощью.

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