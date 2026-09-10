Здание как арт-объект: Архитекторы рассказали, какими станут выставочные пространства

Современные выставочные пространства должны одновременно быть функциональными, зрелищными и сами становиться архитектурными достопримечательностями. Об этом 9 сентября эксперты говорили в Национальном центре «Россия» на лекции «Архитектура напоказ. Как сегодня строят выставочные пространства».

Встреча стала первой в цикле «Символы времени: всемирные выставки». Участники обсудили российские и зарубежные проекты последних лет и то, как выставочная архитектура превратилась в пространство для экспериментов, где внимание посетителей привлекает уже не только экспозиция, но и само здание.

Архитектурный обозреватель Анна Мартовицкая выступила против стилизации современных комплексов под архитектуру прошлых эпох. По её мнению, такие объекты должны иметь яркий образ, ассоциироваться со своим временем и при этом оставаться удобными, вместительными и пригодными для разных выставочных сценариев.

«Выставочная архитектура будущего — это здание, в которое хочется возвращаться, на фоне которого хочется фотографироваться», — отметила Мартовицкая.

Сооснователь и главный архитектор мастерской ATRIUM Антон Надточий рассказал о проектировании нового здания Национального центра «Россия». В основу его образа положена идея Покрова, а само пространство должно быть связано с городом, будущим парком и набережной. По словам архитектора, задача проекта — совместить выразительный художественный образ с эргономикой, технологиями и функциональностью.

Историк архитектуры Айрат Багаутдинов назвал превращение выставочных зданий в самостоятельные городские достопримечательности закономерным мировым трендом. Проект нового здания НЦ «Россия» он оценил как амбициозный и выразил надежду, что сегодня в стране формируется новое поколение качественной выставочной архитектуры.

Цикл «Символы времени» посвящён культуре и искусству. Посещение следующих встреч бесплатное, однако требуется предварительная регистрация на сайте Национального центра «Россия».

В мае на выставке «АРХ МОСКВА» впервые представили концепцию будущего здания Национального центра «Россия». Площадь комплекса превысит 205 тысяч квадратных метров: в нём предусмотрены 50 тысяч «квадратов» для временных экспозиций, ещё 10 тысяч — для постоянных, а также киноконцертный зал и большой видовой амфитеатр.