В Санкт-Петербурге эвакуировали пациентов клиники известного блогера-нарколога из-за пожара. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Возгорание произошло в здании на Бассейной улице в Московском районе Северной столицы. По предварительной информации, огонь вспыхнул в офисном помещении, расположенном этажом выше медицинского учреждения.

Из-за пожара район заволокло густым дымом, который распространился за пределы здания. Местные автомобилисты жалуются на плохую видимость на дорогах и сильный запах гари.

В клинике принимает известный в социальных сетях нарколог, который ранее брал интервью у рэперов Гуфа и Паши Техника, а также телеведущей Даны Борисовой.

Количество эвакуированных пациентов пока не уточняется. Сведений о пострадавших и площади возгорания нет. Причины пожара также не установлены.

Ранее в Санкт-Петербурге произошёл крупный пожар в особняке Миллера. Для тушения огня спасатели проложили магистральные линии от Невы. Из соседнего дома эвакуировали жильцов.