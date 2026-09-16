Здание Совета депутатов в Константиновке сгорело после атаки дрона ВСУ
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Здание Совета депутатов Горностаевского округа в херсонской Константиновке сгорело после атаки беспилотника ВСУ. По сообщению губернатора региона Владимира Сальдо, удар пришёлся по административному объекту ночью.
Атака произошла около 04:00. После нескольких атак на улице Шевченко начался пожар, в результате которого строение полностью выгорело. Несмотря на повреждение административного здания, работа муниципальных органов и оказание помощи жителям будут продолжены.
«Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что Энергодар четвёртые сутки полностью оставался без света из-за повреждения линий электропередачи. Критическая инфраструктура, медсанчасть и системы жизнеобеспечения были переведены на резервное питание.
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