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Опубликовано 16 сентября, 14:50

Здание Совета депутатов в Константиновке сгорело после атаки дрона ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Здание Совета депутатов Горностаевского округа в херсонской Константиновке сгорело после атаки беспилотника ВСУ. По сообщению губернатора региона Владимира Сальдо, удар пришёлся по административному объекту ночью.

Атака произошла около 04:00. После нескольких атак на улице Шевченко начался пожар, в результате которого строение полностью выгорело. Несмотря на повреждение административного здания, работа муниципальных органов и оказание помощи жителям будут продолжены.

«Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Энергодар четвёртые сутки полностью оставался без света из-за повреждения линий электропередачи. Критическая инфраструктура, медсанчасть и системы жизнеобеспечения были переведены на резервное питание.

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Наталья Афонина
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