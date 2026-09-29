Здания с советской символикой в Эстонии могут поставить «вне закона» как источники «агрессии»

В Эстонии предложили не брать под государственную охрану постройки с советской символикой. Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста направила правительству предложение изменить закон об охране памятников старины, сообщает ERR.

Поправка затронет здания и сооружения, возведённые с 16 июня 1940 года по 20 августа 1991-го. В проекте также упомянуты постройки, которые якобы разжигают ненависть или выражают поддержку «агрессии и другим преступлениям» России и СССР.

Уже охраняемый объект, согласно предложению, можно будет лишить статуса, если он перестал отвечать условиям государственной охраны. Решение сможет принять профильный министр после рассмотрения позиции совета по охране памятников. Тогда собственник получит возможность, в частности, убрать или закрыть советскую символику.

Спор о правилах удаления таких объектов из общественного пространства идёт в Эстонии с 2022 года. Предыдущий законопроект парламент принял в феврале 2023-го, но президент Алар Карис не подписал его, сочтя определение «запрещённых сооружений» слишком расплывчатым. После этого документ вернулся в парламент и застопорился в комитете. Ранее Life.ru рассказывал о судьбе демонтированного памятника жертвам фашизма в эстонском Курессааре: его части местные власти призвали использовать как строительный материал.