В немецком Дрездене отметили 205-летие со дня рождения Фёдора Достоевского. В памятных мероприятиях приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, представители местных общественных организаций, российские соотечественники и жители ФРГ, сообщает ТАСС.

Торжества начались с поминального молебна в Русской православной церкви в честь преподобного Симеона Дивногорца. После службы собравшиеся возложили цветы к памятнику писателю, расположенному рядом с храмом.

Выступая перед участниками церемонии, Нечаев поблагодарил представителей церкви, общественных организаций и местных властей за сохранение исторической памяти и поддержку культурных связей между Россией и Германией.

«Отношения между Россией и Саксонией имеют особую, давнюю, великую историю. Здесь каждый уголок дышит Русью», — подчеркнул дипломат.

Посол напомнил о многолетних побратимских отношениях Дрездена и Санкт-Петербурга. По его словам, несмотря на сложности в отношениях Москвы и Берлина, Россия остаётся открытой к конструктивному диалогу с Германией и другими европейскими странами.

Дрезден занимает особое место в биографии Достоевского. Писатель неоднократно приезжал сюда, а с 1869 по 1871 год жил в городе вместе с семьёй. Здесь родилась его дочь Любовь, а сам классик работал над произведениями «Вечный муж» и «Бесы». Достоевский также часто посещал Дрезденскую картинную галерею, где особенно восхищался «Сикстинской Мадонной» Рафаэля.

Памятник писателю, созданный российским скульптором Александром Рукавишниковым, открыли в октябре 2006 года в присутствии президента России Владимира Путина и занимавшей тогда пост канцлера Германии Ангелы Меркель. Изначально монумент стоял на берегу Эльбы, однако в июне 2025 года его демонтировали из-за строительных работ возле здания саксонского парламента.