«Здесь я чувствую себя дома»: Вернувшийся из Франции граф Шереметев рассказал о жизни в России

Потомок старинного дворянского рода граф Пётр Шереметев, окончательно переехавший из Франции в Россию, признался, что чувствует себя здесь дома. На 95-м году жизни он исполнил желание вернуться на землю своих предков.

«Здесь я чувствую себя дома, как говорится, у себя. Здесь чувствуешь жизнь по-особенному и ощущаешь себя также. Россия — уникальная страна, и вы счастливые люди от того, что здесь живёте всю жизнь, это большое счастье просто жить здесь», — рассказал Шереметев РИА «Новости».

Граф перебрался в Россию вместе с супругой Югетт Шереметевой. Ранее он объяснял решение последней волей отца: как старший потомок рода Пётр Шереметев хотел провести остаток своих дней на исторической Родине и быть похороненным на земле предков.

Шереметев родился в 1931 году в Марокко. Его семья оказалась за границей после Октябрьской революции, а впоследствии переехала во Францию. Он является потомком сподвижника Петра I, генерал-фельдмаршала Бориса Шереметева.

Много лет Пётр Шереметев возглавлял Русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова в Париже, занимался общественной и культурной деятельностью, а также участвовал в работе организаций российских соотечественников.

Ещё в 2025 году граф обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь ему вернуться в Россию. Письмо Шереметева передало в Москву российское посольство в Париже. Life.ru рассказывал об обращении потомка знаменитого рода.