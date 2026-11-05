Суд Люксембурга встал на сторону справедливости и отменил решение Минфина княжества, в котором россиянам запрещалось разблокировать деньги и ценные бумаги после введения санкций. Это означает, что положено начало и другим подобным шагам в ЕС. Таким мнением поделился с Life.ru сенатор, член Совета Федерации Григорий Карасин.

Это позитивная новость. Люди стали здраво относиться к существующим обязательствам юридического характера, а это значит, что мы накануне того, чтобы здравый смысл победил. Все причитающиеся нам деньги, фонды и прочие вложения должны вернуться в нормальное юридическое состояние Григорий Карасин сенатор, член Совета Федерации

Этот процесс по взврату активов чрезвычайно важен, и его надо поддерживать, выразил уверенность собеседник Life.ru. Однако, по его словам, в Европе найдётся масса противников такого прцесса, хотя решение суда Люксембурга выглядит весьма позитивно и даёт надежду на продолжение подобных шагов в ЕС.

Карасин надеется, что понимание серьёзности этого вопроса придёт и к другим участникам международных дел. Подобные решения должны стать довольно крепкой тенденцией, и такое нужно всячески приветствовать. «Но повторяю: противники этого тут же сомкнут ряды, и мы к этому должны быть готовы», — резюмировал сенатор.

Напомним, Административный суд Люксембурга отменил решение, которым российской компании и её клиентам отказали в разблокировке ценных бумаг и денежных средств, замороженных после введения санкций против Национального расчётного депозитария (НРД).