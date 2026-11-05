Суд в Люксембурге открыл россиянам путь к возврату замороженных ценных бумаг
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Административный суд Люксембурга отменил решение местного Минфина, которым российской компании и её клиентам отказали в разблокировке ценных бумаг и денежных средств, замороженных после введения санкций против Национального расчётного депозитария (НРД).
«Решение министерства от 26 сентября 2023 года подлежит отмене», — говорится в постановлении суда.
Спор возник после того, как российская компания потребовала разрешить перевод принадлежащих ей и её клиентам активов, оказавшихся заблокированными в Люксембурге из-за включения НРД в санкционный список ЕС в июне 2022 года.
Минфин Люксембурга отказал, посчитав, что предусмотренное европейским законодательством исключение из режима заморозки позволяет проводить только денежные платежи, но не возвращать ценные бумаги.
Суд с таким толкованием не согласился. Он указал, что понятие платежа в данном случае может включать и возврат ценных бумаг их законным владельцам.
Отдельно суд обратил внимание, что на момент решения Минфина в сентябре 2023 года ни российская компания, подавшая иск, ни её клиенты сами не находились под персональными санкциями Евросоюза.
Решение потенциально может использоваться в других спорах владельцев активов, которые сами не находятся под ограничениями, но потеряли доступ к своим инвестициям из-за санкций против НРД.
При этом постановление касается конкретного разбирательства и не означает автоматической разблокировки всех активов российских инвесторов в Люксембурге или других странах ЕС.
Примечательно, что ещё в июне Суд ЕС, рассматривая отдельный спор самого НРД с Советом Евросоюза, сохранил санкции против российского депозитария. Одновременно он указал, что предусмотренные европейским законодательством исключения должны позволять национальным властям размораживать активы НРД для возврата клиентам принадлежащих им ценных бумаг.
Ранее Life.ru рассказывал, что Евросоюз ещё в 2022 году предусмотрел специальный механизм, позволяющий компетентным органам стран ЕС размораживать связанные с НРД активы российских инвесторов для завершения ранее заключённых сделок.