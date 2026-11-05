Административный суд Люксембурга отменил решение местного Минфина, которым российской компании и её клиентам отказали в разблокировке ценных бумаг и денежных средств, замороженных после введения санкций против Национального расчётного депозитария (НРД).

«Решение министерства от 26 сентября 2023 года подлежит отмене», — говорится в постановлении суда.

Спор возник после того, как российская компания потребовала разрешить перевод принадлежащих ей и её клиентам активов, оказавшихся заблокированными в Люксембурге из-за включения НРД в санкционный список ЕС в июне 2022 года.

Минфин Люксембурга отказал, посчитав, что предусмотренное европейским законодательством исключение из режима заморозки позволяет проводить только денежные платежи, но не возвращать ценные бумаги.

Суд с таким толкованием не согласился. Он указал, что понятие платежа в данном случае может включать и возврат ценных бумаг их законным владельцам.

Отдельно суд обратил внимание, что на момент решения Минфина в сентябре 2023 года ни российская компания, подавшая иск, ни её клиенты сами не находились под персональными санкциями Евросоюза.

Решение потенциально может использоваться в других спорах владельцев активов, которые сами не находятся под ограничениями, но потеряли доступ к своим инвестициям из-за санкций против НРД.

При этом постановление касается конкретного разбирательства и не означает автоматической разблокировки всех активов российских инвесторов в Люксембурге или других странах ЕС.

Примечательно, что ещё в июне Суд ЕС, рассматривая отдельный спор самого НРД с Советом Евросоюза, сохранил санкции против российского депозитария. Одновременно он указал, что предусмотренные европейским законодательством исключения должны позволять национальным властям размораживать активы НРД для возврата клиентам принадлежащих им ценных бумаг.